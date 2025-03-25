На Урале трое мужчин избили в подъезде пожилого диабетика из-за неправильной парковки

В Златоусте трое местных жителей напали на 68-летнего мужчину в подъезде и избили его. Причиной агрессии, предположительно, стало то, что пенсионер неправильно припарковал машину. Об этом сообщает паблик «ЧП/ДТП Златоуст» во «ВКонтакте», прилагая в качестве подтверждения видео драки.

Инцидент произошел в одном из домов в квартале имени Матросова. На кадрах трое мужчин поднимаются по лестнице и вступают в словесную перепалку с пенсионером, который выходил из квартиры и закрывал дверь. От слов агрессоры быстро переходят к действиям. Двое из них бросаются на пожилого мужчину с кулаками.

По словам автора сообщения, пенсионер неправильно припарковал машину, так как торопился сделать себе инъекцию инсулина. На моменте, попавшем на видео, он выходил из квартиры, чтобы переставить авто, но столкнулся с неадекватной реакцией соседей.

Ранее в Липецкой области двое мужчин избили пенсионера за отказ их подвезти.