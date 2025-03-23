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Двое приятелей избили и ограбили пенсионера, который отказался их подвезти

В Липецкой области двое мужчин избили пенсионера за отказ их подвезти
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двое жителей Ельца предстанут перед судом за нападение на пожилого мужчину в гаражном кооперативе, злоумышленники избили и ограбили пенсионера. Об этом сообщает УМВД Липецкой области.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в гаражном кооперативе «Парковый». Злоумышленники заметили пенсионера, который ремонтировал свой автомобиль и попросили подвезти их. 74-летний пенсионер отказал им, после чего мужчины набросились на него с кулаками.

Повалив потерпевшего на землю, они продолжили избивать его, а затем похитили из кармана его куртки две тысячи рублей и скрылись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин избил и ограбил пенсионерку на кладбище. Он несколько раз ударил потерпевшую по голове и лицу и попытался вырвать у нее из рук сумку. Пенсионерка оказала сопротивление, удержала сумку и закричала. Нападавший убежал, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее вооруженные подростки напали на двух мужчин в Новосибирске.

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