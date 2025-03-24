Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван способ защититься от рака почки после 50 лет

Cancer: снижение веса может защитить от рака почки после 50 лет
close
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Стэнфордского университета установили, что уменьшение индекса массы тела на 10% снижает риск развития почечно-клеточной карциномы на 28% после 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

В исследовании приняли участие 204 364 мужчины и женщины. На начальном этапе средний возраст участников составлял 61,6 года. Ученые отслеживали изменения в состоянии здоровья участников, а также показатели их ИМТ в возрасте 18, 35 и 50 лет.

ИМТ (индекс массы тела) — это величина, позволяющая вычислить соответствие веса человека его росту. Она помогает определить, насколько масса тела соответствует норме. Нормальные значения ИМТ находятся в рамках 18-24,9.

За время наблюдения было зафиксировано 1425 случаев рака почки (почечно-клеточной карциномы), из которых 583 отличались агрессивным течением, а 339 закончились летальным исходом. Анализ показал, что лишний вес выступал явным провокатором этого заболевания. Каждое увеличение ИМТ на пять пунктов повышает вероятность развития почечно-клеточной карциномы и всех ее подтипов на 10-40%.

Похудение, в свою очередь, оказывает защитный эффект. Ученые подсчитали, что при уменьшении ИМТ на 10 пунктов у молодых людей (в возрасте 18-35 лет) риск развития почечно-клеточной карциномы снижается на 21%. Однако наиболее выраженную пользу от аналогичного снижения массы тела получают люди после 50 лет — у них вероятность развития рака почек сокращается на 28%.

Ранее ученые научились навсегда блокировать «неуязвимый» для терапии раковый белок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами