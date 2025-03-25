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Врач перечислила распространенные симптомы заболеваний почек

Врач Козина: болезни почек часто протекают бессимптомно
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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Почки играют ключевую роль в организме, выполняя несколько критически важных функций. Они регулируют водно-солевой баланс и кислотно-щелочное состояние, участвуют в контроле артериального давления, а также очищают организм от токсинов. Сбой в их работе может привести к серьезным последствиям, вплоть до развития хронической почечной недостаточности. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина.

«Хроническая почечная недостаточность может вызвать серьезные осложнения со стороны сердца и нервной системы, что затрудняет лечение и ухудшает прогноз», — предупредила специалист.

Она отметила, что болезни почек часто протекают бессимптомно. При этом такие признаки, как повышенная утомляемость, гипертония, поясничные боли, отеки или изменения характеристик мочи, часто остаются без внимания. В итоге около 40% пациентов узнают о проблемах только на стадии хронической почечной недостаточности.

Чтобы предотвратить заболевания почек, врач посоветовала поддерживать нормальный вес, контролировать уровень сахара в крови, избегать избыточного потребления соли и жиров, а также проходить регулярные медосмотры.

Доцент кафедры нефрологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Валерий Шило до этого рассказал, что с заболеваниями почек сталкивается каждый десятый россиянин, а это порядка 14 млн человек. При этом около 90% из них даже не подозревают о своем недуге.

Ранее врач объяснила, как снизить негативное влияние антибиотиков на почки.

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