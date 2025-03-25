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Россиянин организовал в доме цех по переделке оружия и нарколабораторию

Житель Ставрополья организовал в доме цех по переделке оружия и нарколабораторию

В Ставропольском крае полицейские и сотрудники УФСБ России задержали местного жителя по подозрению в организации цеха по переделке оружия, а также создании нарколаборатории. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Как отметила Волк, житель Железноводска попал под проверку после поступившей информации о том, что он занимается незаконной деятельностью. Правоохранители пришли в дом мужчины, и нашли внутри цех для переделки оружия в боевые аналоги, боеприпасы и кусты конопли.

«В мастерской злоумышленника обнаружен токарный станок и различные технические приспособления, необходимые для изготовления оружия и боеприпасов. В подвале дома были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений: установлена система орошения, искусственное освещение и вентиляция», — уточнила представитель МВД.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», «Незаконное изготовление оружия», «Незаконные изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ.

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