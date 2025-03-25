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Синоптик раскрыл вероятность того, что на Москву обрушится суперливень

Синоптик Ильин: Москву на этой неделе накроет обычный дождь, а не суперливень
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сообщения о том, что 26 марта на Москву обрушится суперливень, сильно преувеличены. На самом деле город накроет обычный весенний дождь, заявил 360.ru синоптик Александр Ильин.

«Будет идти дождь. Никакой приставки «супер» к нему добавлять не стоит. Дождь начнется, он будет и сегодня идти. Сегодня, кстати, будет чуть сильнее, чем завтра», — рассказал эксперт.

Погода в целом будет обычной, ожидается, что выпадет порядка 3-4 мм осадков, а до конца недели – еще около трех мм, отметил Ильин. Осадки будут идти в столичном регионе до конца недели, в том числе дождь ожидается и в выходные, но небольшой. По-настоящему сильные дожди придут в Москву не раньше начала апреля, заверил синоптик.

А в ближайшие дни наиболее сильные осадки, по его словам, пройдут в южной части европейской территории России. Дожди прогнозируются в Брянской, Курской, Орловской областях, в Нечерноземье, заключил Ильин.

Напомним, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая рабочая неделя будет отличаться теплой погодой в столичном регионе. К выходным воздух прогреется до +15 градусов, что превысит климатическую норму для этого времени года.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.

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