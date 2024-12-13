Врач объяснила, почему к вечеру зрение становится хуже

Врач-офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Нурлана Аскерова перечислила основные причины вечернего ухудшения зрения — в том числе нехватку витамина А. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Состояние, при котором происходит ухудшение сумеречного зрения, называется «куриной слепотой» или гемералопией. Для нее характерно снижение остроты зрительного восприятия и потеря пространственной ориентации в сумерках или при плохом освещении. «Куриная слепота» не является самостоятельной болезнью», — рассказала Аскерова.

Она пояснила, что этот симптом обычно указывает на наличие офтальмологического заболевания, нехватку витаминов или физическую усталость глаз.

До этого врач-офтальмолог «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала «Газете.Ru», что хронический недосып может серьезно навредить организму, и органы зрения — не исключение, так как недосып грозит развитием глаукомы.

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