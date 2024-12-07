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Глаукома грозит тем, кто мало спит

Офтальмолог Миргородская: недосып повышает риск развития глаукомы

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Хронический недосып может серьезно навредить организму, и органы зрения — не исключение. В частности, развитием глаукомы и другими серьезными заболеваниями, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

Врач обратила внимание, что зрение — это сложный процесс, который находится под контролем нервной системы. А для ее полноценного функционирования необходимо от семи до девяти часов сна. Если же человек регулярно спит меньше положенного, то в его организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Это оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе, на зрение.

«В частности, это может стать причиной внутриглазного давления, из-за чего повышается риск развития глаукомы. Кроме того, может ухудшиться качество зрения: возникают сложности с фокусировкой, затуманивание зрения и дрожание изображения. Одним из серьезных последствий может стать центральная серозная хориоретинопатия — заболевание, при котором происходит отслоение нейроэпителия сетчатки, что проявляется в виде пятен перед глазами, а в некоторых случаях — искажение изображения», - предупредила офтальмолог.

Кроме того, может нарушаться выработка секрета слезных желез, и, как следствие, развиться синдром сухого глаза.

Другая серьезная проблема, по словам врача, заключается в том, что при недостатке сна снижается чувствительность к инсулину, уменьшается выработка гормона роста и нейромедиаторов. Для глаз это грозит целом рядом неприятных последствий, среди которых: поражение зрительного нерва, возникновение «мушек» и «вспышек» перед глазами, подергивание глаза, увеличивается риск инфекционных заболеваний глаз (конъюнктивитов и иридоциклитов) и другие офтальмологические проблемы.

«Чтобы избежать этих осложнений, важно обеспечить себе полноценный отдых и придерживаться рекомендованной продолжительности сна. Если вы сталкиваетесь с бессонницей или нарушением качества сна, обратитесь за консультацией к врачу-сомнологу», — резюмировала специалист.

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