В Краснодарском крае начался пожар на территории морского порта

Пожар произошел на территории морского порта в Сочи

Пожар произошел на территории морского порта в городе Сочи, расположенном в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Сочи» со ссылкой на очевидцев.

Материал дополнен кадрами с места происшествия. На них видно, что над местом происшествия поднимается столб черного дыма.

Какие-либо подробности о ситуации пока не поступали.

24 марта в Свердловской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Здание находится в городе Нижнем Тагиле.

По информации МЧС РФ, огонь распространился в одной из квартир на втором этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Предварительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

Всего к ликвидации пожара привлекли 26 сотрудников экстренных служб и шесть единиц специальной техники. Как рассказали в профильном ведомстве, прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 37 человек. Среди них — 17 несовершеннолетних. При этом один взрослый, находившийся в загоревшейся квартире, получил травмы.

Ранее на рынке в Великом Новгороде произошел пожар площадью 800 квадратных метров.