В Югре таксист домогался 16-летнего подростка

В Сургуте местный житель обвинил водителя такси в домогательствах по отношению к своему несовершеннолетнему сыну. Об этом мужчина рассказал в беседе с Telegram-каналом «Сургут Мегаполис».

По словам мужчины, все произошло 11 марта. Водитель сделал остановку, чтобы справить нужду прямо во время поездки — для этого, как отметил юноша, он зашел за автомобиль. Вернувшись в салон, он начал трогать подростка за руки и просил сделать ему массаж шеи. Также таксист задавал молодому человеку странные вопросы, вроде «что ты делаешь, когда возбуждаешься?»

«Из командировки я вернулся 12 марта. Сын рассказал мне про эту поездку. Я сразу спросил, как он себя чувствует. Он ответил, что в целом нормально, но в момент офигел», — поделился сургутянин.

Собеседник канала отметил, что такие люди не должны работать в такси, и подчеркнул, что написал заявление в полицию.

Ранее в Москве таксист домогался 6-летнего мальчика, которого мать оставила в машине.