Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Югре таксист домогался 16-летнего подростка

В Сургуте таксист домогался 16-летнего подростка во время заказа
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Сургуте местный житель обвинил водителя такси в домогательствах по отношению к своему несовершеннолетнему сыну. Об этом мужчина рассказал в беседе с Telegram-каналом «Сургут Мегаполис».

По словам мужчины, все произошло 11 марта. Водитель сделал остановку, чтобы справить нужду прямо во время поездки — для этого, как отметил юноша, он зашел за автомобиль. Вернувшись в салон, он начал трогать подростка за руки и просил сделать ему массаж шеи. Также таксист задавал молодому человеку странные вопросы, вроде «что ты делаешь, когда возбуждаешься?»

«Из командировки я вернулся 12 марта. Сын рассказал мне про эту поездку. Я сразу спросил, как он себя чувствует. Он ответил, что в целом нормально, но в момент офигел», — поделился сургутянин.

Собеседник канала отметил, что такие люди не должны работать в такси, и подчеркнул, что написал заявление в полицию.

Ранее в Москве таксист домогался 6-летнего мальчика, которого мать оставила в машине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами