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Как снизить негативное влияние антибиотиков на почки, рассказал врач

Врач Тихонова: вода поможет уменьшить негативное влияние антибиотиков на почки

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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы снизить влияние антибактериальных препаратов на мочевую систему, во время приема важно увеличить количество употребляемой воды, рассказала «Газете.Ru» уролог Европейского медицинского центра (EMC) Людмила Тихонова.

«Почки — орган-фильтр крови. Они удаляют из нее все ненужные вещества и выводят их через мочу. Но дело в том, что какое-то количество этих ненужных веществ из антибиотиков могут негативно влиять на почки — приводить к повреждению тканей или нарушать процесс их функционирования. Чтобы снизить влияние антибактериальных препаратов на мочевую систему, во время приема важно увеличить количество употребляемой жидкости, в первую очередь — воды. Кроме того, важно четко соблюдать прописанную врачом дозировку и продолжительность терапии», — объяснила доктор.

Антибиотики обладают разными побочными эффектами и патологии почек среди них. По словам врача, неблагоприятное влияние антибактериальных препаратов может выражаться в развитии острой почечной недостаточности и интерстициального нефрита.

«Но чаще всего эти состояния обратимы при правильной и своевременной диагностике и лечении. Некоторые антибиотики, например, аминогликозиды, которые используются при лечении опасных бактериальных инфекций, могут спровоцировать почечную недостаточность из-за поражения почечных канальцев. Но, к счастью, она обратима после прекращения приема», — заключила врач.

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