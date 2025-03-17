Как снизить негативное влияние антибиотиков на почки, рассказал врач

Чтобы снизить влияние антибактериальных препаратов на мочевую систему, во время приема важно увеличить количество употребляемой воды, рассказала «Газете.Ru» уролог Европейского медицинского центра (EMC) Людмила Тихонова.

«Почки — орган-фильтр крови. Они удаляют из нее все ненужные вещества и выводят их через мочу. Но дело в том, что какое-то количество этих ненужных веществ из антибиотиков могут негативно влиять на почки — приводить к повреждению тканей или нарушать процесс их функционирования. Чтобы снизить влияние антибактериальных препаратов на мочевую систему, во время приема важно увеличить количество употребляемой жидкости, в первую очередь — воды. Кроме того, важно четко соблюдать прописанную врачом дозировку и продолжительность терапии», — объяснила доктор.

Антибиотики обладают разными побочными эффектами и патологии почек среди них. По словам врача, неблагоприятное влияние антибактериальных препаратов может выражаться в развитии острой почечной недостаточности и интерстициального нефрита.

«Но чаще всего эти состояния обратимы при правильной и своевременной диагностике и лечении. Некоторые антибиотики, например, аминогликозиды, которые используются при лечении опасных бактериальных инфекций, могут спровоцировать почечную недостаточность из-за поражения почечных канальцев. Но, к счастью, она обратима после прекращения приема», — заключила врач.

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