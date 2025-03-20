Россиянин избил сожительницу до разрыва мочевого пузыря и не давал вызвать скорую

В Нефтекамске мужчина избил сожительницу и трое суток не давал вызвать скорую, пострадавшая впала в кому и скончалась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Семейная пара проживала в Нефтекамске с 2022 года, по словам родственников погибшей, отношения между мужчиной и женщиной не ладились — они часто ссорились. Сожитель распускал руки, женщина несколько раз обращалась в полицию, но забирала заявления.

4 марта мужчина снова жестоко избил возлюбленную. Трое суток избитая женщина пролежала дома. Ее родственники уверены — сожитель не давал ей вызвать скорую. Когда помощь наконец пришла, медики диагностировали у пострадавшей тупую травму живота и разрыв мочевого пузыря.

Пациентку прооперировали, но спасти не смогли — она впала в кому и скончалась через 10 дней. Подозреваемого в избиении задержали, мужчина заявил, что его возлюбленная выпивала, упала и отказалась от помощи. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее пьяный пенсионер избил сожительницу поленом и получил 2,5 года колонии.