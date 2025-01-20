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Врач раскрыл, кому противопоказан сыр

Врач Белоусов: сыр противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
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Depositphotos

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющим патологии почек, не следует употреблять сыр из-за высокого содержания в нем жира и соли. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Также стоит избегать сыра людям с непереносимостью лактозы, хотя некоторые виды сыра благодаря ферментации содержат минимальное количество лактозы», — отметил Белоусов.

Он добавил, что людям с избыточным весом также следует ограничить потребление сыра, поскольку продукт достаточно калориен.

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что беременным женщинам нельзя употреблять в пищу сыры с плесенью. По ее словам, этот продукт может содержать бактерию Listeria monocyotogenes — возбудителя листериоза, тяжелой кишечной инфекции, которая повышает риск выкидыша и нарушений внутриутробного развития плода.

Ранее родителям рассказали, какие продукты опасно давать детям на завтрак.

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