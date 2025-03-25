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У россиянина после анализа крови по ошибке выявили беременность

Медики по ошибке обнаружили беременность у жителя Челябинска
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Depositphotos

Врачи по ошибке обнаружили беременность у жителя Челябинска, сдавшего кровь для проверки уровня креатинина. Об этом пишет издание 74.ру со ссылкой на супругу мужчины, представившуюся Ольгой.

По информации журналистов, гражданину надо было сдать кровь, чтобы сделать компьютерную томографию. Но, когда пришли результаты анализов, его жена обратила внимание на странные показатели.

«Смотрю на последнюю строчку и не понимаю <...>. Копирую ее, забиваю в интернет, и у меня там высвечивается: «Первый скрининг — восемь-девять недель, ребенок не даун». Я говорю: «Так ты у меня беременный!» Он: «В смысле?», я говорю: «В прямом», — рассказала женщина.

Она пояснила, что в документах содержались полные сведения о ее муже. Но результаты были не на уровень креатинина в крови, а на уровень альфа-фетопротеина. Последний обычно измеряют у беременных женщин.

Более того, в справке жительница Челябинска нашла код исследования и пояснение, что оно якобы проводилось в связи с беременностью пациента.

На этом фоне Ольга обратилась в поликлинику с просьбой объяснить, как произошла ошибка. В медицинском учреждении заявили, что причиной мог послужить сбой на портале «Госуслуги». При этом результаты анализа, которые пришли врачам, оказались верными.

Ранее на Камчатке женщина родила ребенка после ошибочно проведенного аборта.

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