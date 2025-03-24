Командира одной из бригад украинских войск сняли с соответствующей должности после того, как он отказался выполнять приказ о переброске его подразделений на границу с Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

В материале уточняется, что речь идет о командире 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрии Волошине. Его вместе с подчиненными хотели направить на границу с Краснояружским районом Белгородской области, но мужчина не последовал приказу.

На этом фоне Волошина сняли с должности, а временно исполняющим обязанности командира бригады стал 30-летний В. Гуцул. Авторы публикации назвали его «довольно-таки любопытным персонажем», так как он вывез всю свою семью с Украины в одно из государств Южной Европы.

Из текста следует, что перед новым командиром 82-й бригады ВСУ была поставлена задача восстановить ее боеспособность. Ожидается, что Гуцул будет восполнять потери за счет насильно мобилизованных граждан. При этом речь идет о молодых людях не старше 24 лет.

Ранее украинские военные отказались выполнять приказ по доставке вещей в район Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР).