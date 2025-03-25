Россиянам раскрыли секреты успешного поиска хорошей работы

Для успешного поиска работы соискателю важно правильно презентовать себя. Сегодня в этом деле хорошо помогают соцсети, которые представляют кандидата еще до собеседования, считает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко Гарри Мурадян. Работодатели часто оценивают профили соискателей, в том числе людей, на которых они подписаны, заявил он 360.ru.

Начать поиск работы Мурадян посоветовал с составления списка компаний в определенной отрасли, а затем распределить их от более к менее привлекательным.

«Второе, у тебя на руках должно быть то, что презентует твой имидж до того, как ты придешь на собеседование. Это резюме, конечно же. Это сопроводительное письмо, которое объясняет, кто ты, что ты, откуда ты взялся, — отметил эксперт. — Там ты отвечаешь на три вопроса: почему эта индустрия, почему эта компания, почему ты?»

Третьим важным пунктом специалист назвал соцсети, подчеркнув, что по ним представители компаний зачастую стараются понять, какой именно перед ними кандидат, следит ли он за рынком, подписан ли на лидеров общественного мнения, отслеживает ли новости в своей профессиональной сфере. В этом плане на руку может сыграть ведение Telegram-канала, что особенно актуально для работников творческих профессий или, например, сферы IT, считает Мурадян.

Однако даже в других направлениях специалисты кадровых служб, как правило, заходят на личные страницы кандидатов, оценивая его списки друзей, подписки и, в некоторых случаях, общих знакомых из профессиональной сферы. Наличие таких контактов сразу выводит кандидата на определенный уровень, заключил HR-эксперт.

До этого карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что сегодня важно адаптировать резюме под поиск нейросетью. Так, например, в него можно добавить ключевые слова или фразы, соответствующие требованиям определенной вакансии, а вместо простого перечисления обязанностей на прошлом месте работы сделать акцент на конкретных результатах. Также, по мнению специалиста, важно выделить в резюме навыки, которые будут востребованы в будущем, сделать резюме лаконичным и легко читаемым и оставить в нем ссылки на аккаунты в соцсетях.

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