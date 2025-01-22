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Пятеро «охотников за наркоманами» избили жителя Прикамья, который шел на работу

В Прикамье неизвестные в масках избили мужчину, которого приняли за наркомана
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В городе Березники Пермского края на мужчину, который шел утром на работу, напали неизвестные, которые искали наркоманов. Об этом сам пострадавший рассказал в интервью местному телеканалу.

Со слов местного жителя, все произошло около 5:30 в безлюдном месте, в районе лыжных трамплинов. Максим, который обычно ходит по этой дороге на работу, пострадал от нападения людей в балаклавах, которые возомнили себя охотниками за наркоманами.

«Они были все в черном, в масках. Один меня повалил, ударил в лицо, и они начали меня пинать...[Спрашивали]: «Ты наркоман?», «Где закладки?» Один избивал, второй взял сумку, стал смотреть», — вспоминает местный житель.

Нападавшие представились «защитниками», заявив избитой жертве, что таким методом борются с наркоманами, и проверили все фото и переписки в телефоне пострадавшего.

Убедившись, что Максим не имел никаких преступных намерений, злоумышленники отобрали у него почти 2 тыс. рублей, выбросили вещи и бросили его на снегу в бессознательном состоянии. Пострадавший выбрался из леса и написал заявление в полицию. Грабителей ищут.

Ранее москвич принял за наркоманку девушку, искавшую под его окном ветки для поделки, и попытался ее задержать.

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