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СМИ рассказали о первом в России освободившемся пожизненно осужденном

«Лента.ру»: Бирюков стал первым в РФ пожизненно осужденным, вышедшим на свободу
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Уроженец Саратова Александр Бирюков во время службы в армии расправился с домогавшимся его офицером. Мужчину посадили, но позже он стал первым в России освободившимся пожизненно осужденным, пишет «Лента.ру».

Суд над саратовцем прошел в конце 1991 года. Тогда еще 20-летний Бирюков предстал перед Военным судом Московского округа противовоздушной обороны (ПВО). Он обвинялся в расправе над домогавшимся его офицером и покушении на жизнь рядового.

Суд приговорил военнослужащего к исключительной мере наказания. Позже эту меру наказания ему заменили пожизненным сроком. Спустя годы Бирюков станет первым в РФ осужденным с таким приговором, который выйдет на свободу.

Уроженец Саратова проходил службу в части войск ПВО, находящейся в подмосковном Звенигороде. Через несколько месяцев группу военнослужащих, в которую входил и Бирюков, временно перебросили в Казахстан. Там лейтенант, прибывший вместе с группой, стал оказывать саратовцу недвусмысленные знаки внимания и склонять к интимной связи. Впоследствии Бирюков застрелил своего обидчика. Он также расправился с рядовым, который был свидетелем преступления.

Режиссер Александр Гутман снял про саратовца документальный фильм «Три дня и больше никогда». Картина удостоилась наград. «Лента.ру» отмечает, что эта лента могла поспособствовать освобождению Бирюкова.

Ранее в Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни.

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