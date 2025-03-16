СМИ рассказали о первом в России освободившемся пожизненно осужденном

Уроженец Саратова Александр Бирюков во время службы в армии расправился с домогавшимся его офицером. Мужчину посадили, но позже он стал первым в России освободившимся пожизненно осужденным, пишет «Лента.ру».

Суд над саратовцем прошел в конце 1991 года. Тогда еще 20-летний Бирюков предстал перед Военным судом Московского округа противовоздушной обороны (ПВО). Он обвинялся в расправе над домогавшимся его офицером и покушении на жизнь рядового.

Суд приговорил военнослужащего к исключительной мере наказания. Позже эту меру наказания ему заменили пожизненным сроком. Спустя годы Бирюков станет первым в РФ осужденным с таким приговором, который выйдет на свободу.

Уроженец Саратова проходил службу в части войск ПВО, находящейся в подмосковном Звенигороде. Через несколько месяцев группу военнослужащих, в которую входил и Бирюков, временно перебросили в Казахстан. Там лейтенант, прибывший вместе с группой, стал оказывать саратовцу недвусмысленные знаки внимания и склонять к интимной связи. Впоследствии Бирюков застрелил своего обидчика. Он также расправился с рядовым, который был свидетелем преступления.

Режиссер Александр Гутман снял про саратовца документальный фильм «Три дня и больше никогда». Картина удостоилась наград. «Лента.ру» отмечает, что эта лента могла поспособствовать освобождению Бирюкова.

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