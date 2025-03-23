В ГД РФ рассмотрят проект о запрете рекламы на платформах нежелательных структур

Государственная дума РФ на следующей неделе рассмотрит законопроект о введении запрета на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных и международных организаций, деятельность которых была признана нежелательной на территории страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, документ направлен на пресечение обогащения нежелательных в РФ структур.

Депутат подчеркнул, что российские блогеры и предприниматели продолжают размещать рекламу в заблокированных на территории страны социальных сетях. Для этого они используют технологии обхода ограничений, включая VPN.

«Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам», — отметил Володин.

Он пояснил, что многие граждане РФ при использовании тех или иных платформ даже не осознают, что финансируют деятельность нежелательных организаций.

По этой причине законодатели подготовили проект, предполагающий введение запрета на распространение рекламы на информационных ресурсах, принадлежащих подобным структурам. То же касается сайтов, доступ к которым был ограничен по решению суда и владельцами которых являются объединения, ликвидированные или запрещенные по решению суда.

Ранее россиянам рассказали, когда ГД РФ рассмотрит законопроект о запрете рекламы тарологов.