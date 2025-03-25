Стало известно о выдаче рекордного числа разрешений на хранение оружия в Польше

В 2024 году в Польше было выдано рекордное за последние 35 лет количество разрешений на хранение оружия. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает польская газета Rzeczpospolita.

В Польше на протяжении многих лет в среднем выдавалось свыше 10 тысяч оружейных лицензий в год. Однако в 2022 году количество разрешений резко возросло и достигло 37,4 тысячи разрешений. Рост продолжился и в следующие два года. Так, в 2023 году количество выданных разрешений составило 40,9 тысячи, а в 2024 году — 45,8 тысячи.

В настоящее время на руках поляков находится 930,1 тысячи единиц огнестрельного оружия, что почти в два раза выше показателя 2017 года.

Издание объясняет подобный рост боевыми действиями на Украине. Поляки испытывают опасения по поводу собственной безопасности и сохранности частной собственности.

24 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия».

Ранее в Польше ввели в эксплуатацию электронный барьер на границе с Белоруссией.