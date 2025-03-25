Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о выдаче рекордного числа разрешений на хранение оружия в Польше

Rzeczpospolita: в Польше выдано рекордное число разрешений на хранение оружия
close
Shutterstock

В 2024 году в Польше было выдано рекордное за последние 35 лет количество разрешений на хранение оружия. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает польская газета Rzeczpospolita.

В Польше на протяжении многих лет в среднем выдавалось свыше 10 тысяч оружейных лицензий в год. Однако в 2022 году количество разрешений резко возросло и достигло 37,4 тысячи разрешений. Рост продолжился и в следующие два года. Так, в 2023 году количество выданных разрешений составило 40,9 тысячи, а в 2024 году — 45,8 тысячи.

В настоящее время на руках поляков находится 930,1 тысячи единиц огнестрельного оружия, что почти в два раза выше показателя 2017 года.

Издание объясняет подобный рост боевыми действиями на Украине. Поляки испытывают опасения по поводу собственной безопасности и сохранности частной собственности.

24 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия».

Ранее в Польше ввели в эксплуатацию электронный барьер на границе с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами