В Красноярске задержали отца, избившего стулом обидчиков сына

В Красноярске 46-летнего отца одного из учащихся школы №78 задержали после того, как мужчина избил стулом двух детей. Об этом пишут «Известия».

Как сообщает газета, отца подозревают в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему придется заплатить штраф или его свободу ограничат на срок до семи лет.

Инцидент произошел 19 марта, когда ссора трех учеников 5-го класса школы переросла в драку. После конфликта детей вызвали в учебное заведение, затем позвонили родителям. При этом один из учащихся пожаловался отцу, а тот в кабинете социального педагога схватился за стул и стал избивать присутствующих.

Согласно материалу «Известий», мужчина признал свою вину и объяснил свои действия тем, что у него «пелена перед глазами встала». Он готов понести наказание, но утверждает, что его ребенка травят со второго класса. Мужчина даже обращался в полицию, но это не дало никаких результатов. Руководство школы тоже проигнорировало обращение родителей мальчика.

Ранее СК попросили разобраться в инциденте с надругательством над учеником в престижной школе.