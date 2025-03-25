Авиакомпании пригрозили исками аэропорту Хитроу из-за перебоев в работе

Авиакомпании решили добиться от аэропорта Хитроу компенсации за перебои в работе

Организация Heathrow Airline Operators' Committee, объединяющая более 90 авиакомпаний, может подать в суд на администрацию лондонского аэропорта Хитроу из-за перебоев в работе, сообщил Sky News ее председатель Найджел Уикинг.

21 марта в Лононе произошел мощный взрыв на электроподстанции в районе Хейз. На месте происшествия начался сильный пожар, который было «видно за несколько километров». Местные власти приняли решение об эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пламени. Без электричества осталось порядка 16 тыс. чел. Для обеспечения безопасности полетов из-за пожара воздушную гавань закрыли почти на сутки из-за. В администрации аэропорта сообщили, что в здании произошло отключение электроэнергии.

«Несомненно будет поднят вопрос о том, кто в конечном итоге за это заплатит. Авиакомпании несут обязательства перед своими пассажирами, однако мы считаем, что в данном случае ответственность за сложившуюся ситуацию несет другая сторона», — сказал Уикинг.

Он выразил надежду на то, что ситуацию удастся «урегулировать полюбовно».

Ранее Медведев удивился, что Россию не обвинили в пожаре в аэропорту Хитроу.