В Госдуме рассказали о нововведениях, которые с 1 апреля изменят «жизнь миллионов людей»

Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии RT сообщил об изменениях в законодательстве РФ, которые с 1 апреля изменят жизнь многих россиян.

«Несмотря на кажущуюся техническую направленность, [изменения] в действительности касаются повседневной жизни миллионов людей и улучшают их доступ к образовательным, финансовым и социальным возможностям», — сказал парламентарий.

Он отдельно выделил следующие нововведения:

упрощение взаимодействия с биометрическими системами в банках;

По словам депутата, теперь россиянам не придется повторно предоставлять такие данные в банк, если они уже содержатся в Единой биометрической системе.

расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья;

Как отметил Говырин, это изменение позволит семьям с детьми улучшить жилищные условия в городах без большого количества новостроек.

увеличение социальных пенсий и выплат по инвалидности и потере кормильца;

Говырин считает, что индексация этих выплат на 14,75% адаптирует их размер к реальным нуждам людей.

единая программа воспитательной работы в детских лагерях отдыха.

Парламентарий уверен, что нововведение создаст в лагерях среду «для укрепления связи между ребенком, семьей и обществом».

Накануне Говырин рассказывал о новых правилах для водителей, сборе для блогеров и рекламодателей в размере 3% с доходов от онлайн-рекламы, а также ужесточении кредитной политики Центробанка.

Ранее в Госдуме объяснили, как получить девять дней отдыха в майские праздники.