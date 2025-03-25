В метро Санкт-Петербурга взорвалась подушка

Подушка взорвалась у пассажира метро в Санкт-Петербурге

У пассажира петербургского метро взорвалась подушка, из-за чего по вагону разлетелись перья. Об этом сообщает «Фонтанка».

В публикации отмечается, что инцидент произошел приблизительно в 16:45 мск перед отправкой состава со станции «Сенная площадь». После взрыва подушки из вагона выбежали пассажиры.

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга рассказали РБК, что в произошедшем не было выявлено криминала.

«По всей видимости, там находился сухой цветок», — говорится в публикации.

23 марта сообщалось, что молодого человека задержали за стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел в вагоне поезда, следующего по Невско-Василеостровской линии. Около 22:30 19-летний юноша повздорил с двумя пассажирами неславянской внешности. О причинах конфликта между ними, не сообщается.

Когда поезд остановился, петербуржец вышел на платформу и выстрелил в закрывающиеся двери вагона из пускового устройства «Сигнал охотника». Стрелка оперативно задержали и отправили под стражу, ему грозит уголовное разбирательство.

Ранее в метро Петербурга запустили новый способ оплаты проезда.