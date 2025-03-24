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Петербуржец вывернул полицейскому руку ради кражи телефона и попал под суд

В Петербурге будут судить мужчину, который вывернул полицейскому руку ради кражи
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Global Look Press

В Петербурге 34-летнего местного жителя будут судить за нападение на полицейского и грабеж. Об этом сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, все случилось 27 ноября прошлого года между домами №41 по улице Комсомола и №4 по площади Ленина. Полицейский предупредил пьяного мужчину о привлечении к ответственности, однако в ответ за законные требования правоохранителя агрессор стал оскорблять стража порядка, а затем вывернул ему руку, выхватил телефон и попытался скрыться. Вскоре его задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей и грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге две сестры избили полицейского палками.

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