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В Петербурге две сестры избили полицейского палками

«Фонтанка»: в Петербурге две женщины напали на полицейского
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Красносельском районе Петербурга полицейский получил несколько ударов палками, когда пытался прекратить драку во дворе жилого дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворах домов по улице Пограничника Гаркавого. Старший лейтенант полиции прибыл на вызов об уличной драке. Две участницы потасовки 53-летняя женщина и ее 52-летняя сестра начали оскорблять сотрудника, дергать его за форму и несколько раз ударили его палками.

По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области пьяная пара натравила на полицейских собаку. Сотрудники полиции пытались задержать нетрезвую пару. Дебоширы оказали сопротивление: 26-летняя женщина пнула одного из полицейских, а второго ударила ножом в спину. Скрываясь от стражей порядка в подъезде дома, женщина натравила на них собаку бойцовской породы, а её спутник ударил сотрудника монтировкой по ноге. Подозреваемых в нападении удалось задержать, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, нападавшие заключены под стражу.

Ранее россиянка недовольная решением суда, набросилась с ножом на судебного пристава.

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