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Россиянин забил падчерицу кожаным ремнем и предстал перед судом

В Сочи перед судом предстал мужчина, забивший падчерицу кожаным ремнем

В Сочи мужчина, который забил дочь сожительницы кожаным ремнем, предстал перед судом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело по п.«г»ч.2 ст.117 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ в отношении Игоря Савватеева рассматривается Центральным районным судом с участием коллегии присяжных заседателей. По версии обвинения, мужчина, недовольный поведением своей падчерицы, нанес ей не менее 15-17 ударов кожаным ремнем, в том числе в область жизненно важных органов. Спасти девочку не удалось.

Коллегия присяжных исследовала представленные сторонами доказательства и единогласно признала Савватеева виновным по всем пунктам обвинения. Также было принято решение, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На основе этого вердикта суд постановит мужчине приговор.

Ранее мать облила дочь кипятком за то, что та игралась с ее косметикой без спроса.

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