Россиянин забил падчерицу кожаным ремнем и предстал перед судом

В Сочи мужчина, который забил дочь сожительницы кожаным ремнем, предстал перед судом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело по п.«г»ч.2 ст.117 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ в отношении Игоря Савватеева рассматривается Центральным районным судом с участием коллегии присяжных заседателей. По версии обвинения, мужчина, недовольный поведением своей падчерицы, нанес ей не менее 15-17 ударов кожаным ремнем, в том числе в область жизненно важных органов. Спасти девочку не удалось.

Коллегия присяжных исследовала представленные сторонами доказательства и единогласно признала Савватеева виновным по всем пунктам обвинения. Также было принято решение, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На основе этого вердикта суд постановит мужчине приговор.

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