WOB: в Малайзии арестовали мать, облившую кипятком дочь, взявшую ее косметику без спроса

В Малайзии мать облила дочь кипятком за то, что та игралась с ее косметикой без спроса, пишет World of Buzz.

Королевская полиция Малайзии задержала 36-летнюю домохозяйку за жестокое нападение на собственную 10-летнюю дочь. По данным СМИ, женщина избила ребенка и облила кипятком после того, как девочка играла с косметикой матери.

О случившемся стало известно лишь после вмешательства школьной учительницы. Педагог заметила, что девочка пришла на занятия в обычной одежде вместо формы, а при осмотре обнаружила на ее руках синяки и следы ожогов.

Пострадавшая, средний ребенок в семье из трех детей, рассказала, что во время нападения ее братья и сестры спали. Позже она сообщила о случившемся отцу, но учительница, не сумев связаться с ним, самостоятельно отвезла девочку в больницу.

Подозреваемая была арестована и помещена под стражу. Расследование дела продолжается, сообщили в полиции.

Ранее трехлетняя девочка попала в реанимацию после побоев матери.