Российская пенсионерка вызвала полицию из-за громкого вибратора соседа

В Подмосковье пожилая женщина вызвала полицию из-за того, что у соседа громко работал вибратор. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва Live».

Инцидент произошел в одном из домов на улице Юннатов в городе Химки. Пенсионерка вызвала полицию из-за того, что у ее соседа громко работала секс-игрушка.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка разобрались в ситуации и объяснили пожилой женщине, что звук вибратора, исходящий из соседней квартиры, не такой уж и громкий, как ей могло показаться.

До этого в Красноярске бывшие супруги стали судиться из-за вибратора и игрушечных танков. Мужчина и женщина развелись после 14 лет брака — они подготовили список имущества, куда попал подаренный мужем силиконовый вибратор с 8 скоростями и восемь радиоуправляемых танков для интерактивных боев стоимостью 150 тыс. руб.

Ранее сексолог предупредила, что привыкание к вибратору может снизить удовольствие от секса.