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Может ли вагина потерять чувствительность от вибратора, объяснил сексолог

Сексолог Карпова: привыкание к вибратору может снизить удовольствие от секса
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Shutterstock

Бытует миф, что частое использование вибратора делает вагину нечувствительной. На самом деле вагина не утрачивает чувствительность, но нервная система может привыкнуть к определенному типу стимуляции, рассказала «Газете.Ru» психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

«Есть даже термин – «синдром привыкания к вибратору». Это состояние, когда мозг настолько адаптируется к сильной и ритмичной стимуляции, что обычный секс без вибратора кажется менее ярким. Но это не навсегда. Если использовать только мощные вибраторы и не давать себе других видов стимуляции, тело может «запомнить» этот способ как единственный. Это не потеря чувствительности, а просто «привычка». Как если бы вы ели суп только ложкой, а потом дали вилку и растерялись», — объяснила сексолог.

По словам Карповой, чувствительность можно вернуть. Достаточно разнообразить стимуляцию.

«Вибратор — это просто инструмент, как ложка или зубная щетка. Он не делает вагину «нечувствительной», но если пользоваться только им, тело может забыть, что удовольствие бывает разным», — заключила Карпова.

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