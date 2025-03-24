Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Telegram появился новый канал для коллективной борьбы с мошенниками

Пользователи Telegram-канала объединились для борьбы с мошенниками
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В Telegram появился проект, который предоставляет информацию о группах и аккаунтах, связанных с мошенническими действиями. Об этом сообщает Telegram-канал «Севастополь. СМЕРШ».

Так, подписчики канала SNOS Call Center массово отправляют жалобы на указанные ресурсы, способствуя их блокировке.

Отмечается, что авторы проекта собирают данные о подозрительных группах и каналах, которые участвуют в распространении мошеннических схем, и публикуют эту информацию для своих подписчиков. В свою очередь, его участники отправляют коллективные жалобы на указанные ресурсы через функционал мессенджера, что приводит к их скорейшей блокировке. По мнению авторов канала, такой механизм позволяет противостоять активности мошенников, направленной против граждан России.

С момента запуска канала 10 марта 2025 года усилиями активистов проекта было заблокировано более 10 мошеннических ресурсов. При этом его подписчиками стали уже более 850 человек

Ранее, 5 марта, на совещании с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин, сообщалось, что к настоящему времени крупные банки отбивают 99% атак кибермошенников, но даже оставшегося 1% достаточно, чтобы говорить о миллиардном ущербе в масштабах всей страны.

«Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро. Сегодняшнее обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать», — отметил Путин.

Как рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ежемесячно российские банки блокируют около 300 тыс. переводов, получателями которых могут быть кибермошенники из организованных преступных групп. Она напомнила, что с середины прошлого года в России действует закон, который обязывает банки на два дня приостанавливать переводы на счета лиц, информация о которых есть в базе о мошеннических операциях, составляемой совместными усилиями банков и МВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами