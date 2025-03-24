Мясо с гноем внутри продали женщине в российском магазине

В Челябинске женщине в магазине продали мясо с гноем внутри

В Челябинске женщине в магазине продали кусок мяса с гнойным нарывом внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Местная жительница приобрела кусок свинины в продуктовом магазине в ТРК «Фиеста». Когда россиянка приступила к разделке мяса, то увидела нечто неожиданное внутри — предположительно, крупный гнойный абсцесс.

Происхождение внезапной находки на данный момент точно неизвестно. Женщина не исключает, что мясо изначально могло быть «чем-то заражено».

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