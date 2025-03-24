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Мясо с гноем внутри продали женщине в российском магазине

В Челябинске женщине в магазине продали мясо с гноем внутри
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Агентство чрезвычайных новостей/VK

В Челябинске женщине в магазине продали кусок мяса с гнойным нарывом внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Местная жительница приобрела кусок свинины в продуктовом магазине в ТРК «Фиеста». Когда россиянка приступила к разделке мяса, то увидела нечто неожиданное внутри — предположительно, крупный гнойный абсцесс.

Происхождение внезапной находки на данный момент точно неизвестно. Женщина не исключает, что мясо изначально могло быть «чем-то заражено».

До этого девушка раскусила фрикадельку в российской школе и поранилась находившимся в ней болтом. Стоматолог диагностировал у нее поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см. Теперь школа и компания, обеспечивавшая питание, выплатят пострадавшей компенсации.

Ранее москвичка нашла в праздничном торте зубную нить.

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