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Женщина два года ждет новые зубы, потому что оба ее стоматолога в тюрьме

Австралийка 2 года не может сделать зубы из-за ее стоматологов, оказавшихся в тюрьме
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ABC News

Жительница Австралии два года ждет новые зубы после того, как ее стоматологи оказались под следствием, пишет ABC.

Линетт Смодже из города Каррат в Западной Австралии уже два года не может завершить дорогостоящую стоматологическую процедуру. В 2022 году она заплатила $33 тысячи за удаление зубов и установку имплантатов, но из-за уголовных обвинений против двух ее стоматологов лечение так и не было завершено.

В марте 2023 года ей удалили все верхние зубы и установили восемь имплантатов. Однако через несколько месяцев выяснилось, что ее стоматолог Рувин Махадев отстранен от работы из-за уголовного дела. Смодже пришлось обратиться к другому специалисту — Питеру Терзи, который предложил другую методику лечения. Но и он вскоре оказался под следствием.

«У меня был настоящий шок. Я думала, что останусь без зубов навсегда», — признается женщина.

Временные протезы, которые ей установили, быстро сломались, а новые сделать некому — оба стоматолога лишены лицензий. Смодже пытается вернуть хотя бы часть денег, но пока безуспешно. Доктор Махадев, с которым ей удалось связаться, утверждает, что готов завершить лечение, если получит разрешение.

Пока женщина вынуждена жить с неудобными протезами, которые стесняется показывать. Она даже рассматривала вариант лечения за границей, но пока не решилась на этот шаг.

Ранее англичанка вырвала себе зубы сама после семилетнего ожидания приема у стоматолога.

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