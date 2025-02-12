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Англичанка вырвала себе зубы сама после семилетнего ожидания приема у стоматолога

Independent: британка вырвала себе зуб, потому что 7 лет не могла попасть к стоматологу
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Англии женщина вырвала себе зубы из-за семилетнего ожидания приема у стоматолога, пишет Independent.

75-летняя Линда Колл из Восточного Девона была вынуждена самостоятельно удалить себе три оставшихся зуба из-за невыносимой боли и отсутствия доступной стоматологической помощи. Проблемы с зубами у нее начались еще в молодости, что она связывает с чрезмерным употреблением кофе, вина и курением.

«Мне сказали, что клиники либо не принимают новых пациентов, либо у них нет мест», — рассказала Колл в интервью.

По ее словам, одна из сотрудниц регистратуры объяснила, что ограниченный бюджет, выделенный правительством, позволяет принимать лишь ограниченное количество пациентов. Линду поставили в лист ожидания семь лет назад, но с тех пор она так и не получила помощи. За это время ее зубы настолько разболелись, что она не могла терпеть боль, а платить за удаление зуба в частной клинике британка не может себе позволить.

«Мне потребовалось несколько недель, чтобы вытащить каждый зуб», — рассказала Линда.

Ранее стоматолог назвала два правила для сохранения здоровья зубов.

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