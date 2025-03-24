В Петербурге арестовали священника за фото с украинским флагом

Священника из Петербурга арестовали на 14 суток за снимок с украинским флагом

Суд в Санкт-Петербурге арестовал православного священника Николая Савченко в рамках административного дела, возбужденного по статье о демонстрации экстремистской символики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте» фотографию, где он позирует с флагом Украины. Снимок был сделан в мае 2014 года на Невском проспекте.

«Смольнинский районный суд <...> вынес решение об административном аресте на 14 суток», — говорится в заявлении пресс-службы.

Из него следует, что заседание состоялось 22 марта.

При этом в пресс-службе добавили, что срок давности по делам, связанным с публикацией тех или иных фотографий в интернете, отсчитывается с момента их обнаружения. В связи с этим при вынесении решения дата публикации снимков не принимается во внимание.

В марте 2025 года суд назначил студенту из Москвы штрафы на общую сумму 302 тыс. рублей за изображения с девушками и радужным флагом, сохраненные в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники правоохранительных органов нашли у молодого человека четыре таких изображения, скачанные еще в 2018 году.

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