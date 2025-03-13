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В СПЧ россиян предупредили об угрозе попасть под суд из-за эмодзи и «лайков»

Член СПЧ Сидоренко: за некоторые эмодзи и стикеры можно попасть под суд
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Shutterstock

Пользователям нужно внимательнее выбирать эмодзи и стикеры в переписке, так как судебная практика стала настороженно следить за этой сферой. Некоторые из них могут приравнять к угрозе убийством или согласию на преступление, что влечет за собой тяжелые последствия, предупредила в беседе с НСН гендиректор АНО «Белый интернет», член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.

«Уже были прецеденты, когда под запрет попадали стикеры, например, в Белоруссии. Все началось с оценки стикеров и эмодзи в части поддержки террористической и экстремистской деятельности, — отметила специалист. — Подобная практика будет лишь ужесточаться, а количество запрещенных стикеров — увеличиваться».

Состав преступления прослеживается, в том числе, в использовании стикеров и смайлов с экстремистскими призывами, фашистской символикой. Иногда эмодзи также можно приравнять к соучастию в преступлении и угрозе убийством. Если те или иные сетевые реакции сподвигли адресата на совершение преступления, то суд квалифицирует это соответствующим образом, пояснила Сидоренко.

Также она напомнила, что россияне несут ответственность за «лайки» и «дизлайки» в соцсетях, особенно если речь идёт о постах на экстремистскую или террористическую тему. Такие действия в сети в данном случае рассматриваются как юридически значимые, поэтому важно донести до людей, что любой лайк под подобной публикацией вызовет интерес правоохранителей, заключила эксперт.

До этого сообщалось, что в России создали систему для выявления экстремистов в соцсетях. Работает она на основе поисковой системы «Сеус», разработанной пермской компанией «Сеуслаб», и способна анализировать посты, открытые профили, группы, лайки и комментарии, а также поведение пользователей. Для поиска алгоритмы используют ключевые слова, составляя целый список терминов и словосочетаний для каждого деструктивного направления. Подчёркивается, что система уже используется более чем в половине территориальных управлений МВД РФ и помогла предотвратить множество преступлений, включая расстрелы в российских школах.

Ранее в России суд признал эмодзи эквивалентом подписи под документом.

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