Женщина обожгла лица и тела своим детям из-за желания осветлить им кожу

В Нигерии женщина травмировала детей из-за желания осветлить им кожу, передает Би-би-си.

Фатима (имя изменено), 32-летняя мать шестерых детей, призналась, что под давлением семьи использовала косметические средства, чтобы отбелить кожу всем своим отпрыскам. Она купила специальные крема в местном супермаркете в городе Кано без рецепта врача. От этих процедур у детей остались увечья, и она очень сожалеет о случившемся.

«Моя сестра родила светлокожих детей, но мои дети с более темной кожей. Я заметила, что моя мать отдает предпочтение детям моей сестры, а не моим, из-за тона их кожи, и это очень ранило мои чувства», — вспоминает Фатима.

Женщина говорит, что одна из ее дочерей теперь вынуждена закрывать лицо, когда выходит на улицу, чтобы скрыть ожоги. У другой ее дочери кожа стала темнее, чем раньше, и появились бледные круги вокруг глаз, а у третьей на губах и коленях остались белесые шрамы. У последнего ребенка, которому всего два года, раны до сих пор не зажили.

«Многие люди связывают светлую кожу с красотой или богатством. Женщины склонны защищать, как они это называют, своих детей от этой дискриминации, отбеливая их с самого рождения», — рассказала в интервью BBC Зайнаб Башир Яу, владелица столичного спа-салона.

По ее оценкам, 80% африканских женщин, с которыми она встречалась, отбеливали своих детей или планировали это сделать. Возможными последствиями этой процедуры являются дерматит, угри и изменение цвета кожи, а также воспалительные заболевания, отравление ртутью и поражение почек.

Ранее мать облила дочь кипятком за то, что та игралась с ее косметикой без спроса.