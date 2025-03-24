Отец изувеченного хаски мальчика, обвинил бывшую жену в краже денег на лечение сына

Отец мальчика, искусанного собаками в Сочи, обвинил бывшую жену в краже 3 млн рублей, собранных на лечение сына. Об этом сообщает портал «Кубань Информ».

Мальчик, искусанный собаками в Сочи, проходит лечение в Москве. Со счета семьи исчезли деньги, собранные на медицинские процедуры – пострадавшему требуется несколько пластических операций.

«С сыном все нормально, все хорошо, но у меня случилась беда. У меня украли деньги с накопительного счета. 3 млн рублей там лежало», — сообщил Владимир Королев.

Мужчина обратился в банк для выяснения обстоятельств произошедшего, деньги были сняты по доверенности. В краже средств Владимир Королев подозревает свою бывшую жену, якобы доверенность на ее имя была выдана еще 10 лет назад, когда супруги делили имущество и земельные участки. Однако, как заявляет отец пострадавшего ребенка, этот документ уже недействителен, так как он сменил паспортные данные, поэтому снятие денег было незаконным.

Мальчик попал в больницу после того, как на него напали две собаки породы хаски. Животные сорвались с цепи и разодрали ребенку лицо 26 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре его перевезли в больницу в Москве.

Ранее мальчика, лицо которого разорвали хаски в Сочи, прооперировали.