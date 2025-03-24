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Подросток взял у бабушки машину без спроса и устроил погоню в Тюменской области

Подростка из Тюменской области задержали после погони на угнанной машине

В Увате подросток угнал машину своей бабушки и попытался скрыться от патрульного автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В минувшие выходные инспекторы попросили водителя легковушки остановиться, но тот проигнорировал их требование и спровоцировал погоню. Тем не менее правоохранителям удалось задержать нарушителя, которым оказался 16-летний подросток, не имеющий водительских прав.

Юноша пояснил, что автомобиль взял у бабушки, когда она легла спать. Он планировал покататься по городу с другом, но привлек внимание патруля.

Школьника привлекли к административной ответственности за вождение без водительского удостоверения, а также неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. С его родителями сотрудники ПДН проведут разъяснительную работу.

Ранее подросток на электросамокате сделал сальто на капоте Toyota и попал на видео.

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