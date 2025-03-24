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В Британии местные жители заявили о разрушении парка из-за массовой секс-вечеринки

Daily Mail: жители Лондона пожаловались на разрушенный после секс-вечеринки парк
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Friends of Finsbury Park

В Британии местные жители заявили о разрушении парка из-за массовой уличной «секс-вечеринки», пишет Daily Mail.

Парк Финсбери, один из старейших зеленых уголков Лондона, стал эпицентром скандала. Местные жители требуют срочных мер от властей, утверждая, что некогда уютное место теперь напоминает «сцену из криминального сериала». По словам активистов, парк, которому более 150 лет, превратился в рассадник преступности и антиобщественного поведения. В прошлые выходные здесь прошла массовая оргия, участники которой не только оставили горы мусора, но и уничтожили часть кустарников – важной среды обитания птиц.

«Это просто ужасно. Люди приходят сюда заниматься сексом, употреблять наркотики, торговать ими. А на следующий день сюда приходят дети и семьи», — заявила Кэти Доусон, глава ассоциации «Друзья парка Финсбери».

Жители требуют от администрации ввести ночное закрытие парка, как это сделано в других лондонских зонах отдыха. Однако власти ссылаются на нехватку средств. Чиновники заявили, что парк останется открытым, так как это «важно для сообщества». Власти установили камеры, усилили освещение и патрулирование, но люди считают, что этого недостаточно.

Ранее полицейский пес на пенсии в Англии отыскал в лесу пропавшего человека и спас ему жизнь.

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