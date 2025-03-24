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Двухлетняя девочка случайно протолкнула в промежность игрушку, пытаясь справиться с зудом

В Нижнем Новгороде дошкольница случайно протолкнула в промежность игрушку
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Отделение детской гинекологии в составе ГБУЗ НО НОДКБ

Врачи Нижегородской областной детской клинической больницы достали из влагалища двухлетней девочки игрушку. Ребенок случайно протолкнула в промежность деталь от машинки, когда пыталась справиться с сильным зудом. Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

По словам врачей, ребенка в больницу привезли родители. Девочка призналась, что предмет «провалился» во влагалище только на следующий день. Достать самостоятельно деталь уже не получилось, и родители показали дочь медикам.

По словам гинеколога Анастасии Голубевой, игрушку удалось извлечь с помощью пинцета. Врач отметила, что чаще всего подобные манипуляции проходят под наркозом, но в этот раз этого удалось избежать, так как пациентка была «контактной и спокойной».

Медик напомнила, что инородные тела в промежности у девочек нередко находят случайно, когда начинаются зеленовато-кровянистые выделения, и призвала родителей внимательнее следить за дочерьми.

Ранее на Урале девушка порвала промежность во время отдыха в аквапарке.

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