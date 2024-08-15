«Уральские авиалинии» заплатят 120 тыс. рублей пассажирке за стресс при посадке в поле

Суд встал на сторону жительницы Омска, которая потребовала деньги от авиакомпании «Уральские авиалинии» за стресс при посадке в поле под Новосибирском. Об этом говорится на сайте Омского областного суда.

Женщина, летевшая 12 сентября 2023 года рейсом Сочи — Омск, обратилась в суд, так как испытала сильнейший стресс из-за аварийной посадки самолета Airbus A320 в Новосибирской области. Пассажирка потребовала от «Уральских авиалиний» компенсацию морального вреда и обратилась с иском в суд. В заявлении она указала, что вынужденно обратилась к психотерапевту «из-за непрекращающегося психологического волнения». Специалист поставил пациентке диагноз «острая реакция на стресс».

Суд удовлетворил исковые требования и обязал взыскать с ОАО АК «Уральские авиалинии» в пользу потребителя компенсацию морального вреда в сумме 80 тыс. рублей и еще 40 тыс. рублей штрафа.

После сентябрьского инцидента представители авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщали, что самолет Airbus A320, который ранее подал сигнал тревоги, совершил посадку в поле вблизи населенного пункта Каменка в Новосибирской области. По словам представителя аэропорта, самолет запросил посадку в новосибирском аэропорту из-за технических причин и не смог приземлиться в Омске. На борту находился 161 пассажир, пять человек обратились за медпомощью.

Недавно стало известно, что пилот, посадивший самолет в пшеничном поле, устроился на работу в такси.

Ранее в Росавиации решили искоренить практику посадок самолетов в поле.