Авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров пожаловался на необходимость визуально следить за птицами во время взлета и посадки самолетов. Обращение к главе Росавиации Дмитрию Ядрову и гендиректору Госкорпорации по организации воздушного движения Андрею Булину опубликовано на сайте ФПАД.

По мнению профсоюза, такая обязанность, появившаяся с 1 сентября, противоречит требованиям федеральных авиационных правил.

«Визуальное наблюдение за птицами во время взлета и посадки воздушных судов к задачам обслуживания воздушного движения не относится. <...> Диспетчер, вынужденный контролировать путем визуального наблюдения перелеты птиц, при выполнении воздушными судами взлета и посадки, фактически отвлекается от своей главной обязанности — визуально контролировать взлетающие воздушные суда и занятость взлетно-посадочной полосы», — говорится в обращении, которое подписал президент ФПАД России Сергей Ковалев.

Он предложил Ядрову и Булину принять необходимые меры для урегулирования этой ситуации.

Птицы нередко становятся причиной происшествий с самолетами, в том числе в России. Один из таких инцидентов произошел 15 августа 2019 года, когда Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетал из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Он столкнулся со стаей чаек, после чего пилоты смогли посадить лайнер в кукурузном поле.

Кроме того, по одной из версий, самолет Ил-76, разбившийся в лесу Ивановской области 12 марта 2024 года, мог потерпеть крушение из-за попавшей в двигатель птицы.

Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц.