В Петербурге снесут часть завода

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) потребовал снести часть функционирующего завода по обработке дерева, который занимается производством дверей и окон. Иск к ООО «Завод столярных строительных конструкций «Содружество» рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отмечается, что речь идет о сносе четырех самовольных построек на улице 3-й Конной Лахты. Это цех по производству дверей площадью около 2 тыс. кв. м, котельная (235 кв. м), трансформаторная подстанция и подкрановые пути.

Также ККИ хочет, чтобы завод привел деревообрабатывающий цех в то состояние, в котором он был до реконструкции. К зданию приделаны пристройки.

В случае, если завод не выполнит требования в течение месяца после вынесения решения, комитет ККИ просит суд за каждый день просрочки взыскать с завода 10 тыс. рублей.

ООО «Завод столярных строительных конструкций «Содружество» зарегистрировано в Сантк-Петербурге в 2004 году. Компания изготавливает деревянные окна и двери.

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