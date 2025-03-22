В Каспийске трехлетняя девочка попала в реанимацию после побоев матери

В Дагестане следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочку избила ее мать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 20 марта, мать жестоко избила свою трехлетнюю дочь, девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По данным Telegram-канала «ЧП Кавказ», на голове пострадавшей обнаружены следы от ножа, ребенок в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Алтае избившая новорожденную дочь женщина предстанет перед судом. В декабре 2024 года обвиняемая, поссорившись с супругом, обрушила свой гнев на дочь 2024 года рождения. Женщина несколько раз пнула младенца ногой. При этом свои действия она фиксировала на камеру. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело.

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