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Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении экс-сотрудников ВСК и СТС

СК: следственные действия по делу экс-сотрудников филиалов ВСК и СТС завершились
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственные действия по уголовному делу в отношении бывших сотрудников филиала Военно-строительной компании (ВСК) и «Специальные технологии строительства» (СТС) завершены. Об этом сообщил СК в своем Telegram-канале.

По делу проходят начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» ВСК Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор СТС Павел Кравченко.

Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.

Следствие установило, что в 2021-2022 гг. СТС заключила многомиллионные государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и Перми.

По данным СК, Сухов, Сергель и Кравченко завысили стоимость выполненных работ, тем самым похитили более 35 млн рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 17 млн рублей.

Сухова заключили под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре сообщалось, что общая сумма исков Минобороны РФ о взыскании денежных средств с Военно-строительной компании за 11 месяцев прошлого года превысила 19,2 млрд рублей.

Ранее СК завершил расследование дела о фиктивном трудоустройстве в академию Можайского.

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