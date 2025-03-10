Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Владикавказа избил свою девушку из-за песни, которую она спела в караоке

Во Владикавказе мужчина отмечал 8 Марта и избил партнершу до сотрясения мозга
close
Unsplash

Житель Владикавказа избил свою партнершу из-за выбранной ею песни в караоке, сообщает «Сапа 15».

Инцидент произошел ночью 9 марта в караоке-баре в Керамическом переулке. Пара заказывала алкогольные напитки, продолжая отмечать 8 Марта, и весело проводила время до тех пор, пока в пятом часу утра женщина не захотела спеть.

Какую именно песню она решила исполнить, не сообщается, однако известно, что выбор посетительницы очень разозлил ее спутника. По словам свидетелей, 47-летний мужчина несколько раз ударил женщину по лицу и ушел домой.

Избитой потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у 38-летней женщины сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей лица. Ее сожитель задержан.

Ранее житель Красноярска попытался изнасиловать женщину в подъезде и жестоко ее избил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами