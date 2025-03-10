Житель Владикавказа избил свою девушку из-за песни, которую она спела в караоке

Во Владикавказе мужчина отмечал 8 Марта и избил партнершу до сотрясения мозга

Житель Владикавказа избил свою партнершу из-за выбранной ею песни в караоке, сообщает «Сапа 15».

Инцидент произошел ночью 9 марта в караоке-баре в Керамическом переулке. Пара заказывала алкогольные напитки, продолжая отмечать 8 Марта, и весело проводила время до тех пор, пока в пятом часу утра женщина не захотела спеть.

Какую именно песню она решила исполнить, не сообщается, однако известно, что выбор посетительницы очень разозлил ее спутника. По словам свидетелей, 47-летний мужчина несколько раз ударил женщину по лицу и ушел домой.

Избитой потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у 38-летней женщины сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей лица. Ее сожитель задержан.

Ранее житель Красноярска попытался изнасиловать женщину в подъезде и жестоко ее избил.