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На шотландском маяке обнаружено 132-летнее послание в бутылке

UPI: послание в бутылке, написанное в 1892 году, было найдено на маяке в Шотландии

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На шотландском маяке обнаружено 132-летнее послание в бутылке, пишет UPI.

Инженер-механик Росс Рассел, проводя осмотр 209-летнего маяка Корсволл, неожиданно наткнулся на послание в бутылке, датированное 1892 годом. Открытие капсулы времени произошло в присутствии нынешнего смотрителя маяка Барри Миллера, который отметил, что пробка была очень плотно закручена, и для ее удаления пришлось использовать дрель.

«Мы все поклялись молчать, если это будет карта сокровищ», — пошутил Миллер.

Внутри бутылки была записка, написанная 4 сентября 1892 года, где указаны имена трех инженеров, установивших свет на вершине маяка, а также имена текущих смотрителей.

«Это было так волнительно, как будто мы встретились с нашими коллегами из прошлого. На самом деле, как будто они были там» — добавил Миллер .

Рассел также добавил, что команда планирует вернуть бутылку на место, добавив к ней собственное послание, что станет символом преемственности поколений в жизнях маяка и его смотрителей.

Ранее в канадском озере нашли бутылку с посланием, написанным 26 лет назад.

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