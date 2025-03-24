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Врач предупредил об угрозе сердечного приступа от валерьянки и корвалола

Врач Эдигер: несоблюдение доз валерьянки и корвалола грозит сердечным приступом
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Depositphotos

Зачастую россияне, пытаясь ускорить действие лекарств, увеличивают дозировку. Делают так, в том числе, с валерьянкой и корвалолом, однако это грозит опасными последствиями, предупредил клинический фармаколог Александр Эдигер. В самых крайних случаях может даже случиться сердечный приступ, заявил он Общественной Службе Новостей.

Превышение дозы таких препаратов приводит сначала к сильно выраженному седативному эффекту, понижению давления и полуобморочному состоянию пациента, отметил врач.

«Можно так довести себя до сердечного приступа, если сердце не готово к подобным экзерсисам. Зачем рисковать, превышая дозу? Но человеческая глупость безбрежна», — отметил Эдигер, призвав не думать, что превышение дозировки поможет быстрее.

Даже самые легкие препараты, витамины и БАДы важно принимать строго по инструкции, не превышая дозу, подчеркнул специалист. Даже обычная Омега-3 при неправильном приеме грозит негативными последствиями для здоровья, заключил он.

До этого в Санкт-Петербурге 16-летнего школьника забрали из квартиры друга с тяжелым отравлением препаратом. Выяснилось, что он употребил два флакона корвалола и почувствовал себя плохо, после чего его пришлось реанимировать.

Ранее врач предупредил об опасности корвалола для водителей.

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