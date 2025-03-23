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Экс-владелец оборонного предприятия в Подмосковье заочно получил 15 лет за хищения

«Ъ»: экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили 15 годам
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Depositphotos

Московский областной суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего владельца Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилью-Сумина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

61-летний коренной москвич и гражданин Мексики, находящийся в международном розыске, признан виновным в хищении у КСПЗ 179,1 млн руб. и 250 акций, легализации украденных денег и преднамеренном банкротстве предприятия. Процесс над бизнесменом три с половиной года проходил в закрытом режиме.

По имеющейся информации, Портилья-Сумин, ранее носивший фамилию Паниш, много лет жил в Мексике и США и имел тесные связи с лидерами грузинской организованной преступности, в начале 1990-х годов пришедшими к власти в Грузии, Джабой Иоселиани и Тенгизом Китовани.

В 2000-е годы Портилья-Сумин с помощью поддельных документов о банкротстве предприятия смог установить контроль над КСПЗ. В течение нескольких лет он совершал крупные хищения на заводе. Затем Портилья-Сумин уехал за границу и был объявлен в международный розыск.

20 марта сообщалось, что бывшего совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского могут приговорить к 9,5 годам колонии со штрафом более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на строительстве защитных сооружений в Курской области украли более 4 млрд руб.

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